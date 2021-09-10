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У Львові трамваї «переїдуть» в реконструйоване депо на вул. Промисловій

Аліса Белей

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У Львові повністю відкривають реконструйоване трамвайне депо на вул. Промисловій, 29. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», від суботи, 11 вересня, всі львівські трамваї почнуть виїжджати на маршрути з депо на вул. Промисловій.

«Сьогодні хвилююча подія. Всі трамваї з депо на Городоцькій преїжджають в новеньке, сучасне депо на Промисловій. Окрім значно кращих умов працівників, пасажири повинні відчути якісніше технічне обслуговування і ще більшу чистоту вагонів, оскільки трамваї тепер будуть проходити регулярне миття на автоматизованій мийці», – повідомив керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

У депо відремонтували ремонтний цех, влаштували нову систему теплопостачання, збудували мийний комплекс із очисними спорудами, оновили освітлення та вентиляцію, відремонтували адміністративні приміщення, замінили трамвайні колії та контактну мережу.

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За словами керівника управління транспорту, у старому депо на Городоцькій буде вагоноремонтна майстерня, на яку депо і було розраховане.

Також, у зв’язку зі збільшенням пасажирів, оновлено розклади руху на усіх трамвайних та тролейбусних маршрутах.

Так, збільшено кількість вагонів на трамвайних маршрутах №1, 2, 3, 4, 6, 8, 9:

  • 1 маршрут – 7 одиниць (інтервал 10-11 хв.);
  • 2 маршрут – 12 одиниць (інтервал 5-6 хв.);
  • 3 маршрут – 12 одиниць (інтервал 4-5 хв.);
  • 4 маршрут – 11 одиниць (інтервал 9-10 хв.);
  • 6 маршрут – 10 одиниць (інтервал 7 хв.);
  • 8 маршрут – 15 одиниць (інтервал 4 хв.);
  • 9 маршрут – 8 одиниць (інтервал 10 хв.).

На тролейбусних маршрутах №22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 збільшено кількість машин та оновлено інтервал руху:

  • 22 маршрут – 20 одиниць (інтервал 6-7 хв.);
  • 23 маршрут – 6 одиниць (інтервал 14 хв.);
  • 24 маршрут – 7 одиниць (інтервал10 хв.);
  • 25 маршрут – 7 одиниць (інтервал 8 хв.);
  • 31 маршрут – 2 одиниць (інтервал 40 хв.);
  • 32 маршрут – 6 одиниць (інтервал 10 хв.);
  • 33 маршрут – 12 одиниць (інтервал 4-5 хв.).

Нагадаємо, занедбане трамвайне депо на Промисловій не використовували із 2013 року, а його реконструкцію кілька разів відкладали через ненадійних підрядників.

У 2018 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив 3,4 млн євро кредиту на реконструкцію депо і оголосив тендер на нового підрядника. Ним обрали ПП «Вір-Західбуд», яке у 2020 році розпочало реконструкцію депо.

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