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На саміті НАТО мають узгодити довгостроковий пакет допомоги для України

Наталя Дуляба

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Лідери країн НАТО на саміті у Мадриді мають узгодити комплексний пакет допомоги для України. Про це 15 червня заявив генсек Єнс Столтенберг перед початком міністерської зустрічі в Брюсселі, пише Європейська правда.

«Я очікую, що на саміті союзники НАТО погодять комплексний пакет допомоги для України. Допомогу Україні у довгостроковій перспективі у переході від обладнання радянських часів до сучасного обладнання НАТО, а також у покращенні оперативної сумісності з НАТО», – сказав Столтенберг.

Він також наголосив, що союзники непохитні у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності своїх партнерів у Європі.

«І підтримують право кожного народу обирати свій шлях, вільний від втручання ззовні», – підкреслив Єнс Столтенберг.

Зазначимо, що саміт НАТО у Мадриді запланований на 29-30 червня. Єнс Столтенберг підтвердив, що президента України Володимира Зеленського чекатимуть на цій події у тому форматі, в якому він зможе взяти участь з огляду на обставини.

Генсек НАТО також повідомив, що на міністерській зустрічі 15 червня обговорять потреби України у зброї для війни проти рф, на ній буде присутній глава Міноборони Олексій Резніков.

Єнс Столтенберг додав, що римує надання важкого озброєння Україні країнами-членами Альянсу і такої зброї потрібно більше.

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