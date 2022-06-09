Три країни ЄС – проти надання Україні статусу кандидата на членство

Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що три країни Європейського Союзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство. Про це вона заявила в четвер під час візиту до Брюсселя, повідомляє DW.

За словами Стефанішин, сім країн Євросоюзу висловлювали пропозиції надати Україні інший формат, а не статус кандидата, але головний спротив іде від трьох держав ЄС.

«У цілому приблизно сім країн Євросоюзу – це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, – висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але, фактично, є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України», – розповіла вона.

Віцепрем’єрка не назвала ці країни, додавши: «Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалено 24 числа, то давайте я їх назву, і ми будемо сидіти та обговорювати».

Ідеться про саміт 23-24 червня, на якому можуть ухвалити рішення щодо статусу кандидата. «Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні «Ні», – водночас зауважила Стефанішина.

Під час своєї поїздки до Брюсселя вона намагається розвіяти сумніви скептичних країн. Зокрема вона вказує, що Україна виконала 65-70 % зобов’язань за угодою про асоціацію та створила систему антикорупційних органів. Стефанішина переконує, що будь-які варіанти, крім статусу кандидата, «послаблять сам ЄС».

«Ми наполягаємо, що рішення про надання Україні статусу кандидата – це лише початок процесу, і не треба весь свій політичний скептицизм і капітал витрачати на протистояння цьому. Це початок процесу, це шанс, яким Україна або скористається або не скористається», – підсумувала віцепрем’єрка.

Як повідомляв Львівський портал, на початку травня Україна заповнила і передала останню частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Тепер Єврокомісія готує рекомендації щодо відповідності України критеріям членства. Статус кандидата Україна може отримати вже в червні. На це й сподівається президент Зеленський.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував створити нову політичну платформу європейської співпраці, відкриту для України. Він запевняє, що така нова ініціатива не повинна замінити розширення Європейського Союзу, а навпаки повинна його активізувати.

Втім Україна вже заявила, що розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС, а спроби запропонувати замість цього інші формати ображають українців.

Додамо, що згідно з останніми соцопитуваннями, вступ України до ЄС підтримують рекордні 91% українців. Відомо, що більшість громадян Євросоюзу також бачать Україну її членом.

9 червня стало відомо, що Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата до ЄС.

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