Медведчука відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення відправити під цілодобовий домашній арешт кума Путіна голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Про це повідомляє УП з посиланням на трансляцію засідання суду 13 травня.

Рішення оголосив суддя В’ячеслав Підпалий. Таким чином суд не задовольнив клопотання прокурорів. Останні просили тримання під вартою із заставою у 300 мільйонів гривень.

Термін домашнього арешту триватиме до 9 липня 2021 року. Суд зобов’язав Медведчука здати закордонний паспорт.

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Громадське пише, що одразу після оголошення рішення суду Медведчук заявив, що ще не знає, чи подаватиме апеляцію. Водночас він планує продовжувати займатися політичною діяльністю.

Прокурори просили взяти під варту Медведчука, наголошуючи, що він може втекти від слідства й чинити тиск на інших ймовірних невстановлених фігурантів справи. Обвинувачення також наголошувало, що доказів вчинення Медведчуком злочинів достатньо, просто не всі з них уже були відкриті.

Адвокати ж наголошували на незаконності досудового слідства, зокрема НСРД. Захисники Медведчука запевняли, що їхній підзахисний не буде тікати, й сумнівалися в незалежності проведених експертиз: мовляв, вони були підконтрольні СБУ.

Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку, а також нардепу ОПЗЖ, уродженцю Львова Тарасу Козаку.

Зазначимо, що під час обшуків силовики не знайшли політиків, тоді заявляли, що Тарас Козак переховується в Росії, а кума Путіна шукали в Україні.

Як писав Львівський портал, у ніч на 3 лютого в Україні заблокували канали Медведчука і Козака. Україна наклала санкції на літаки Медведчука і Козака, якими воли літали в Росію.

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Фото: Фокус