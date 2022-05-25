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Правоохоронці викрили російського генерал-майора, який керував захопленням ЧАЕС

Наталя Дуляба

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Генерал-майора поліції російської федерації Олега Якушева обвинувачують у незаконному захопленні Чорнобильської АЕС та її пограбуванні. Про це повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

За даними слідства, Олег Якушев, виконуючи обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ Національної гвардії рф, керував операцією із незаконного захоплення Чорнобильської АЕС та її утримання.

«За його наказом із підприємства викрадено понад 2000 одиниць майна: від станків, обладнання, інструментів та офісної техніки до меблів та одягу. Загарбники викрали із станції майна на більш ніж 26 млн грн. Також вони повністю вивели із ладу Центральну аналітичну лабораторію, яка досліджувала радіоактивні відходи на різних етапах. Через це персонал не міг здійснювати контроль за ними», – написала Ірина Венедіктова.

Прокурори, поліція та СБУ зібрали усі докази проти російського генерал-майора та оголосили йому підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни.

Якщо вам відома додаткова інформація про причетність згаданого Олега Якушева до цих та інших воєнних злочинів, пишіть на доказовий портал warcrimes.gov.ua або телефонуйте у Київську обласну прокуратуру: 097-053-04-65; 097-838-31-87; 050-107-66-75.

Нагадаємо, російські війська окупували Чорнобильську АЕС у перший же день свого вторгнення в Україну – 24 лютого. Вони захопили в заручники працівників станції і тримали їх у нелюдських умовах.

Україна вимагала ввести спеціальну місію ООН у зону відчуження, бо російські військові перетворили територію довкола ЧАЕС у справжній склад боєприпасів. Це могло призвести до пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призвело б до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи.

Окупанти, які рили окопи у так званому рудому лісі, у найзабрудненішому в усій Зоні відчуження, отримали значні дози опромінення. Їх із першими ознаками променевої хвороби доправили в білорусь, а згодом через це серед військових рф почалась паніка.

Відходячи з території Чорнобиля, російській військові розграбували станцію, адміністративні приміщення і при цьому виносили все: від посуду до запчастин і приладів. Також знищили архів ЧАЕС й сучасну аналітичну лабораторію за 6 млн євро.

Територію ЧАЕС та місто Славутич, де мешкають атомники, росіяни покинули 1 квітня. Наступного дня над атомною станцією знову замайорів прапор України.

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