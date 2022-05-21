Вокзал у Краматорську обстріляли з так званої «ДНР», – СБУ

Служба безпеки України встановила, що ракетний удар по залізничному вокзалу у Краматорську здійснили з території так званої «ДНР». Для обстрілу застосували ракету, що відома як «Точка У». Про це йдеться у Facebook СБУ.

В СБУ стверджують, що отримали беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня, в результаті якого загинула 61 особа, а 121 отримали поранення.

«Завдяки низці досліджень траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією рф. Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет. На широкий загал вона більше відома як «Точка У», – заявили в СБУ.









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За інформацією СБУ, декілька комплексів із «Точкою У» розміщені на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже протягом 8 років.

Слідчі СБУ продовжують свою роботу і поповнюють доказову базу у межах кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Львівський портал, 8 квітня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині, звідки здійснювалася евакуація і де перебували близько чотирьох тисяч цивільних. На ракеті, якою бомбили вокзал, був напис «За детей».

Відразу після обстрілу низка російських Telegram-каналів повідомила, що ціллю були українські військові та техніка, але згодом відредагували ці повідомлення. При цьому росЗМІ написали про авіаудар ще до того, як він стався. Згодом у Кремлі почали заявляти, що Росія непричетна до цього.

Наступного дня після удару Пентагон підтвердив, що ракетний удар з «Точки У» по залізничному вокзалу у Краматорську здійснили російські війська, незважаючи на намагання командування рф зняти з себе відповідальність за це.

Європейський Союз також впевнений, що ракетного удару по Краматорську завдала росія.

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