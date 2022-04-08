Росія заперечує наявність у неї «Точок-У»

Російські окупанти заперечують свою причетність до ракетного удару в Краматорську. За їхніми словами, Росія не має на озброєнні систем «Точка-У». Про це пише hromadske.

У п’ятницю, 8 квітня, росіяни здійснили ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська системою «Точка-У». У Росії заявили, що не мають цих ракетних систем на озброєнні.

Військовий експерт Сергій Згурський заперечив слова Росії. За його словами, ворог намагався замінити «Точку-У» на сучасніші «Іскандери». Однак запаси останніх закінчуються і вони змушені використовувати старіше озброєння.

«Якщо ми уважно подивимось на навчання, які відбувались у Білорусі перед початком агресії, то там використовувались комплекси «Точка-У» і білоруські, і російські. Хоча росіяни це не поспішали визнавати», – додав Згурський.

Заяви про відсутність у росіян «Точки-У» експерт назвав фейком, щоб «відвернути увагу від своїх дій».

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