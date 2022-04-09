Вокзал у Краматорську атакувала росія, – Євросоюз

Європейський Союз впевнений, що ракетного удару по Краматорську завдала росія. Про це йдеться у заяві речника пресслужби зовнішньополітичної служби ЄС, пише Європейська правда.

«Європейський Союз глибоко шокований атакою росії, яка вдарила в п’ятницю по залізничному вокзалу Краматорська», – йдеться у заяві.

ЄС наполягає, що винні за цей воєнний злочин мають бути притягнуті до відповідальності.

«Не повинно бути безкарності за воєнні злочини. ЄС підтримує заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права», – сказано у заяві.

Зазначимо, Пентагон також підтвердив, що ракетний удар з «Точки У» по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині здійснили російські війська.

Як писав Львівський портал, 8 квітня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині, звідки здійснювалася евакуація і де перебували близько чотирьох тисяч цивільних.

Станом на вечір 8 квітня відомо про 52 загиблих, 5 з яких – діти. За даними Генпрокуратури України, ще 16 дітей поранені. На ракеті, якою бомбили вокзал, був напис «За детей».

Відразу після обстрілу низка російських Telegram-каналів повідомила, що ціллю були українські військові та техніка, але згодом відредагували ці повідомлення. При цьому росЗМІ написали про авіаудар ще до того, як він стався. Згодом у Кремлі почали заявляти, що Росія непричетна до цього.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.