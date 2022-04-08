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Окупанти ракетами обстріляли вокзал у Краматорську: десятки загиблих та поранених

Ольга Денисяка

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Зранку 8 квітня російські окупанти двічі вдарили ракетами «Іскандер» по залізничному вокзалу Краматорська на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 30 людей та понад 100 отримали поранення. Про це повідомляє Львівський портал.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що під час обстрілу на вокзалі перебували тисячі людей, оскільки на Донеччині зараз проводять евакуацію до більш безпечних областей. Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей.

«Касетним Іскандером – по залізничному вокзалу Краматорська вдарили російські фашист… Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, хочуть знищити все українське. Російська федерація – країна нелюдів і злочинців», – повідомив Кириленко.

Водночас в «Укрзалізниці» зазначили, що на вокзал прилетіло дві ракети. За попередніми даними, більше 30 людей загинули та понад 100 отримали поранення.

«Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорська», –  наголосили в відомстві.

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Фото: Укрзалізниця, Павло Кириленко

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