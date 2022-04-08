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Російські ЗМІ написали про авіаудар у Краматорську до того, як він стався

Анастасія Диняк

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Одне з російських видань опублікувало новину про удар по Краматорську, коли він ще не відбувся. Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

В п’ятницю, 8 квітня, Росія завдала ракетний удар по залізничному вокзалу у Краматорську системою «Точка-У». Внаслідок удару загинули 52 людей, 109 отримали поранення.

Володимир Зеленський заявив, що це стало ще одним воєнним злочином Росії, за який кожен причетний нестиме відповідальність. Однак Росія вирішила перекласти відповідальність за удар на Україну.

«Російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії. Агенція «РИА-Новости» опублікувала новину, що удар по Краматорську нанесений ще тоді, коли ракети були у повітрі», – сказав Зеленський.

Також президент додав, що, як і масові вбивства в Бучі, удар по Краматорську має стати одним із звинувачень на трибуналі, який обов’язково відбудеться.

Нагадаємо, раніше російські окупанти заперечували свою причетність до ракетного удару в Краматорську. За їхніми словами, Росія не має на озброєнні систем «Точка-У».

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