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У Росії розглянуть можливість обміняти Медведчука на бійців «Азову»

Анастасія Диняк

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У Москві планують розглянути можливість обміняти кума Путіна Віктора Медведчука на українських військових з полку «Азов», які знаходяться в полоні на території так званої «ДНР». Про це пише російський «Інтерфакс».

Так, член переговорного процесу, голова комітету Держдуми з міжнародних справ та очільник фракції «ЛДПР» Леонід Слуцький заявив, що питання про обмін зрадника Медведчука на полонених «азовців» буде розглянуто.

«Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на «азовців». Не ми, ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нардепа від уже забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, який також є кумом Володимира Путіна, підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Торік у травні суд відправив Медведчука під домашній арешт. За кілька днів після вторгнення Росії в Україну з’ясувалось, що він утік.

12 квітня Віктор Медведчука спіймала СБУ під час його спроби таємно виїхати з території України. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових. Втім спершу таку можливість мають розглянути правоохоронні органи України.

У Кремлі від Віктора Медведчука відхрестилися, заявивши, що він не є громадянином РФ, і не факт, що хоче, аби Росія брала участь у вирішенні його долі. Втім генпрокурорка України Ірина Венедіктова запевнила, що громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досі не дала жодної відповіді на пропозицію обміняти кума Путіна Віктор Медведчука на захисників Маріуполя та мирних мешканців.

Пізніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія не розглядає варіант обміну Медведчука на полонених українських військових.

18 квітня СБУ опублікувала відео, у якому Віктор Медведчук звертається до Володимира Зеленського і володимира путіна з пропозицією обміняти його на жителів Маріуполя та військових, які боронять місто.

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