Kalush Orchestra зі сцени Євробачення закликав врятувати захисників Маріуполя

Гурт «Kalush Orchestra» під час виступу у фіналі «Євробачення-2022» у Турині, звернувся зі сцени із закликом врятувати захисників Маріуполя із «Азовсталі».

«Please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal. Right now! (Будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю. Допоможіть Азовсталі. Прямо зараз!)», – закликав соліст гурту Олег Псюк зі сцени «Євробачення».

Нагадаємо, окупанти в Маріуполі не погоджуються на евакуацію поранених українських військових із «Азовсталі» за процедурою «екстракшн», тому Україна нещодавно запропонувала новий варіант.

Він полягає у тому, що росіяни дають вивезти важкопоранених бійців з «Азовсталі» гуманітарним коридором, натомість Україна віддає полонених вояк рф за стандартними правилами обміну військовополонених.

Наразі тривають переговори щодо обміну 38 лежачих українських військовослужбовців, які знаходяться на території «Азовсталі». Після цього Україна буде домовлятися про обмін решти бійців.

Додамо, що у бункерах «Азовсталі» залишаються українські військові, які продовжують воювати проти росіян. Чимало військових є поранені, а ліків для них просто немає. Днями полк «Азов» показав фотографії поранених бійців і вкотре закликав ООН та Червоний Хрест врятувати військових, які не є боєздатними і потребують термінової евакуації.

