«Азовці» опублікували фото поранених захисників з «Азовсталі»

Окремий загін спеціального призначення «Азов» показав фотографії поранених українських бійців, які знаходяться на території маріупольського заводу «Азовсталь». Про це спецпризначенці повідомили у своєму Telegram-каналі.

«Азовці» поділилися фотографіями та закликали ООН та Червоний Хрест врятувати військових, які не є боєздатними і потребують термінової евакуації.

«Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти! В повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев’язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування», – йдеться у повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.