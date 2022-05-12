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З «Азовсталі» намагаються обміняти 38 важкопоранених

Анастасія Диняк

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Наразі з російською стороною ведуться перемовини про обмін 38 важкопоранених українських військовослужбовців, які знаходяться на території маріупольської «Азовсталі». Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, Верещук заявила, що публічні коментарі деяких політиків, журналістів та громадських діячів щодо змісту переговорів дезінформують суспільство та шкодять переговорному процесу.

«Зараз ми ведемо переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ», – йдеться у повідомленні.

Також міністерка наголосила, що українська сторона працює поетапно. Після результатів у перемовинах щодо важкопоранених будуть спроби домовитися про обмін решти українців.

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