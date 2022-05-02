Оборонці Маріуполя закликають евакуювати усіх, включно із військовими

Військовослужбовці 12 бригади оперативного призначення Нацгвардії України, які заблоковані російськими окупантами на заводі «Азовсталь», закликають до евакуації усіх. Про це йдеться в зверненні Нацгвардійців опублікованому на сторінці Військової частини 3057 Національної гвардії України у Facebook.

Зокрема українські захисники закликають керівництво держави та міжнародних партнерів України, допомогти із евакуацією людей, що в укритті «Азовсталі», поранених військових та всього військового гарнізону.

Нагадаємо, 1 травня з «Азовсталі» вдалося евакуювати першу сотню цивільних, які там переховувались від російських окупантів разом із військовими ЗСУ.

В ООН наразі ще не розголошують деталей, аби не наражати на небезпеку евакуйованих і конвой. Втім закордонні журналісти показали кілька світлин з евакуації.

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Як писав Львівський портал, росіяни захопили більшу частину Маріуполя ще на початку березня. Втім українські військові досі мужньо тримають оборону. Окупанти так і не можуть взяти Маріуполь повністю, тому почали скидати надважкі авіабомби на завод «Азовсталь», де тримають оборону українські захисники, а також ховаються мирні жителі.

За даними місцевої влади, в укриттях підприємства також переховується щонайменше 1000 мешканців, які залишились без домівок. Більшість із них – жінки з дітьми та літні люди.

Україна неодноразово вимагала від росіян відкрити безпечний коридор для евакуації цивільних та поранених військових із підземних сховищ на заводі «Азовсталь». Проте окупанти відмовлялись це зробити.

Наприкінці квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після візиту до москви заявив, що росія погодилась на залучення ООН та Червоного Хреста до евакуації цивільних із «Азовсталі». Згодом у кремлі цю інформацію спростували, додавши, що цю ініціативу будуть ще обговорювати.

Тим часом на самій «Азовсталі», яку росіяни щодня нещадно бомблять, вже виникла критична ситуація: приміщення, яке слугувало операційною, окупанти зруйнували, загинули поранені військові. Також на заблокованому заводі закінчуються ліки, їжа та вода, тому українські військово щоразу наголошували на необхідності негайної евакуації цивільних та їхніх поранених побратимів.

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