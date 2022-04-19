В Маріуполі окупанти скидають бомби на «Азовсталь»

Російські військові скидають бомби на металургійній комбінат «Азовсталь», де переховуються маріупольці. Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

На території комбінату переховуються мирні мешканці, житло яких зруйнували росіяни.

«Російські окупанти завдають ударів по «Азовсталі» надважкими авіабомбами. В підземних укриттях металургійного комбінату перебуває щонайменше тисяча цивільних. Переважно це жінки з дітьми та літні люди», — йдеться в повідомленні.

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