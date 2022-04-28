Унаслідок авіабомбардувань «Азовсталі» там загинули поранені військові

Російські окупанти всю ніч обстрілювали військовий польовий шпиталь на території «Азовсталі», де знаходяться поранені українські військові. Про це повідомили у полку «Азов».

Так, ворог масово скидав багатотонні авіабомби на польовий шпиталь, а згодом обстрілював руїни з корабельної артилерії. Унаслідок обстрілів загинули вже поранені військовослужбовці. Окрім того, є поранені та контужені.

«Через ворожу атаку частина приміщення завалилася – зокрема операційна, що унеможливлює тепер допомагати нашим воїнам навіть в тих умовах, що були раніше», – йдеться у повідомленні.

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