ОСТАННІ НОВИНИ

ООН готова здійснити евакуацію з Маріуполя, – генсек

Ольга Денисяка

|

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що українська та російська сторони дали згоду на залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до евакуації цивільних із «Азовсталі». Про це Львівському порталу повідомили в офісі президента.

28 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідав Київ і обговорив із президентом України Володимиром Зеленським евакуацію українців з оточеного російськими військами Маріуполя, зокрема із заводу «Азовсталь».

Генеральний секретар ООН повідомив, що під час його нещодавнього візиту до Москви президент росії Володимир Путін загалом дав згоду на залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до евакуації цивільних із «Азовсталі».

Антоніу Гутерріш запевнив, що робить усе можливе для порятунку людей у Маріуполі.

«Хочу сказати вам, пане Президенте, і народу України: ми не здаємося. Ми продовжуватимемо закликати до повного припинення вогню, а також до вжиття негайних практичних заходів для порятунку життів та мінімізації людських страждань. Ефективні гуманітарні коридори, локальне припинення бойових дій, безпечні маршрути для цивільних і постраждалих. Сьогодні мешканці Маріуполя потребують саме такого кроку», – зазначив він.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з Маріуполя та розраховує, що участь Генерального секретаря ООН у цій місії буде результативною. Глава держави також закликав Антоніу Гутерріша докласти зусиль для зупинення депортації громадян України на територію Росії, отримання доступу до примусово депортованих та якнайшвидшого повернення їх на батьківщину.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів