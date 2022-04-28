ООН готова здійснити евакуацію з Маріуполя, – генсек

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що українська та російська сторони дали згоду на залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до евакуації цивільних із «Азовсталі». Про це Львівському порталу повідомили в офісі президента.

28 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідав Київ і обговорив із президентом України Володимиром Зеленським евакуацію українців з оточеного російськими військами Маріуполя, зокрема із заводу «Азовсталь».

Генеральний секретар ООН повідомив, що під час його нещодавнього візиту до Москви президент росії Володимир Путін загалом дав згоду на залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до евакуації цивільних із «Азовсталі».

Антоніу Гутерріш запевнив, що робить усе можливе для порятунку людей у Маріуполі.

«Хочу сказати вам, пане Президенте, і народу України: ми не здаємося. Ми продовжуватимемо закликати до повного припинення вогню, а також до вжиття негайних практичних заходів для порятунку життів та мінімізації людських страждань. Ефективні гуманітарні коридори, локальне припинення бойових дій, безпечні маршрути для цивільних і постраждалих. Сьогодні мешканці Маріуполя потребують саме такого кроку», – зазначив він.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з Маріуполя та розраховує, що участь Генерального секретаря ООН у цій місії буде результативною. Глава держави також закликав Антоніу Гутерріша докласти зусиль для зупинення депортації громадян України на територію Росії, отримання доступу до примусово депортованих та якнайшвидшого повернення їх на батьківщину.

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