Із «Азовсталі» евакуювали першу сотню цивільних, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 1 травня у Маріуполі почалась евакуація місцевих мешканців, які переховувались у сховищах «Азовсталі». Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Розпочалася евакуація цивільних з «Азовсталі». Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони разом з представниками ООН працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу», – повідомив президент України.

Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу.









WordPress Slideshow — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Водночас глава президентської фракції «Слуга Народу» і член переговорної групи з росією Давид Арахамія додав, що серед евакуйованих є літні люди, діти та жінки.

Нагадаємо, росіяни захопили більшу частину Маріуполя ще на початку березня. Втім українські військові досі мужньо тримають оборону.

Окупанти так і не можуть взяти Маріуполь повністю, тому почали скидати надважкі авіабомби на завод «Азовсталь», де тримають оборону українські захисники, а також ховаються мирні жителі. За даними місцевої влади, в укриттях підприємства також переховується щонайменше 1000 мешканців, які залишились без домівок. Більшість із них – жінки з дітьми та літні люди.

Україна неодноразово вимагала від росіян відкрити безпечний коридор для евакуації цивільних та поранених військових із підземних сховищ на заводі «Азовсталь». Проте окупанти відмовлялись це зробити.

Наприкінці квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після візиту до москви заявив, що росія погодилась на залучення ООН та Червоного Хреста до евакуації цивільних із «Азовсталі». Згодом у кремлі цю інформацію спростували, додавши, що цю ініціативу будуть ще обговорювати.

Тим часом на самій «Азовсталі», яку росіяни щодня нещадно бомблять, вже виникла критична ситуація: приміщення, яке слугувало операційною, окупанти зруйнували, загинули поранені військові. Також на заблокованому заводі закінчуються ліки, їжа та вода, тому українські військово щоразу наголошували на необхідності негайної евакуації цивільних та їхніх поранених побратимів.

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