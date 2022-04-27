Росія спростувала заяву ООН про евакуацію з Маріуполя

У Москві спростували заяву про те, що Володимир Путін погодився на участь Організації Об’єднаних Націй в евакуації цивільного населення з Маріуполя. Про це повідомили у російському інформаційному агентстві «Інтерфакс».

Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі Росія не приймала жодних рішень щодо евакуації мирного населення з Маріуполя, зокрема, й з території «Азовсталі».

«Ця тема була озвучена паном Гутеррешем і вона буде далі опрацьовуватися. Якихось конкретних домовленостей в цій області не було», – наголосив він.

Однак Пєсков підтвердив запрошення Путіна до Гутерреша і представників Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідати українських військовополонених.

Зауважимо, раніше генсекретар ООН Антоніу Гуттереш заявив, що ООН готова стати гарантом гуманітарних коридорів в Маріуполі. Згодом у пресслужбі ООН повідомили, що Путін погодився на залучення організації Об’єднаних націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста до евакуації мирних жителів із заводу «Азовсталь» в Маріуполі.

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