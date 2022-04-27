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На «Азовсталі» закінчуються ліки, їжа та вода

Анастасія Диняк

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На «Азовсталі» в заблокованому росіянами Маріуполі є проблеми з медикаментами, їжею, водою та боєприпасами, тому організувати евакуацію необхідно терміново. Про це повідомив виконуючий обов’язки командира 36-ї окремої бригади Сергій Волинський.

За словами Волинського, у них майже не залишилося продовольчих запасів. Окрім того, на території «Азовсталі» понад півтисячі поранених військових.

«У нашому угрупованні є понад 600 поранених хлопців різного рівня важкості. Їм дуже потрібна медична допомога. Тут немає ні умов, ні медикаментів, ні персоналу, який міг би їм допомогти. У нас є поранені цивільні, яким ми надаємо допомогу, наскільки можемо», – йдеться у повідомленні.

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