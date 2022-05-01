Не було жодного дня, щоб ми не шукали рішення для порятунку людей, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський, коментуючи початок евакуації з «Азовсталі», запевнив, що не було такого дня, коли влада б не шукала рішення для порятунку мирних українців. Про це він заявив у своєму відеозверненні ввечері 1 травня.

«Сьогодні нам нарешті вдалося розпочати евакуацію людей з «Азовсталі». Після багатьох тижнів переговорів, після багатьох спроб, різних зустрічей, людей, дзвінків, країн, пропозицій. Нарешті! Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей. Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби припинення вогню на цій території. Вдалося вивезти вже понад сто цивільних – передусім жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме там, саме на “Азовсталі”», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, евакуйовані прибудуть у Запоріжжя вранці 2 травня, зважаючи на всі труднощі процесу. Там їх зустрінуть і нададуть необхідну допомогу.

Продовжити евакуацію з Маріуполя планують о 08:00 год. ранку 2 травня.

Також Володимир Зеленський подякував усім причетним до організації евакуації з «Азовсталі», зокрема й представникам ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Будемо й надалі робити все, щоб евакуювати наших людей із “Азовсталі”, з Маріуполя в цілому. Організація таких гуманітарних коридорів – це один з елементів переговорного процесу, який триває. Він дуже складний. Але хоч би як було складно, вдалося врятувати понад 350 тисяч людей із районів бойових дій», – відзначив глава держави.

Нагадаємо, 1 травня з «Азовсталі» вдалося евакуювати першу сотню цивільних, які там переховувались від російських окупантів разом із військовими ЗСУ.

В ООН наразі ще не розголошують деталей, аби не наражати на небезпеку евакуйованих і конвой. Втім закордонні журналісти показали кілька світлин з евакуації.

Як писав Львівський портал, росіяни захопили більшу частину Маріуполя ще на початку березня. Втім українські військові досі мужньо тримають оборону. Окупанти так і не можуть взяти Маріуполь повністю, тому почали скидати надважкі авіабомби на завод «Азовсталь», де тримають оборону українські захисники, а також ховаються мирні жителі.

За даними місцевої влади, в укриттях підприємства також переховується щонайменше 1000 мешканців, які залишились без домівок. Більшість із них – жінки з дітьми та літні люди.

Україна неодноразово вимагала від росіян відкрити безпечний коридор для евакуації цивільних та поранених військових із підземних сховищ на заводі «Азовсталь». Проте окупанти відмовлялись це зробити.

Наприкінці квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після візиту до москви заявив, що росія погодилась на залучення ООН та Червоного Хреста до евакуації цивільних із «Азовсталі». Згодом у кремлі цю інформацію спростували, додавши, що цю ініціативу будуть ще обговорювати.

Тим часом на самій «Азовсталі», яку росіяни щодня нещадно бомблять, вже виникла критична ситуація: приміщення, яке слугувало операційною, окупанти зруйнували, загинули поранені військові. Також на заблокованому заводі закінчуються ліки, їжа та вода, тому українські військово щоразу наголошували на необхідності негайної евакуації цивільних та їхніх поранених побратимів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.