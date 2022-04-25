ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині працює ППО. Людей закликають залишатись в укриттях

Андрій Котенський

|

Російські війська знову намагаються атакувати Львівщину із повітря. Для збиття ворожих ракет задієно протиповітряну оборону. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

«Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях. Працює ППО», – повідомив Максим Козицький.

За попередньою інформацією чути вибухи та зафіксовано пожежі на Золочівщині.

«У двох населених пунктах у Золочівському районі пожежі. Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях», – повідомив Максим Козицький.

Це не перша атаки росії на Львівщину. Вранці 24 лютого російські війська завдали удару по трьох військових частинах у Кам’янці Бузькій, Новому Калинові та Бродах.

Зранку 13 березня окупанти здійснили атаку по Яворівському полігоні. Авіаудар по центру Миротворчості забрав життя щонайменше 36 людей.

18 березня Росія обстріляла західні околиці Львова, в районі Львівського летовища.

26 березня Львів атакували зі сторони Кривчиць, де пролунали три потужні вибухи на Нафтобазі. Цього ж дня авіадару зазнали околиці спального районна Львова – Сихів, в районі Бронетанкового заводу.

5 квітня на Львівщині було чути вибухи, обійшлось без постраждалих. Ціллю атаки росії був Радехів.

Вранці 16 квітня росія також атакувала Львівщину.

18 квітня, під час ранкової тривоги російські окупанти завдали кілька ракетних ударів по Львову. Внаслідок російської атаки по Львову загинуло сім мирних жителів.

Нагадуємо нашим читачам, що не можна вказувати чи публікувати фото із місця вибуху до оприлюднення офіційної інформації.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів