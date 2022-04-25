На Львівщині працює ППО. Людей закликають залишатись в укриттях

Російські війська знову намагаються атакувати Львівщину із повітря. Для збиття ворожих ракет задієно протиповітряну оборону. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

«Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях. Працює ППО», – повідомив Максим Козицький.

За попередньою інформацією чути вибухи та зафіксовано пожежі на Золочівщині.

«У двох населених пунктах у Золочівському районі пожежі. Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях», – повідомив Максим Козицький.

Це не перша атаки росії на Львівщину. Вранці 24 лютого російські війська завдали удару по трьох військових частинах у Кам’янці Бузькій, Новому Калинові та Бродах.

Зранку 13 березня окупанти здійснили атаку по Яворівському полігоні. Авіаудар по центру Миротворчості забрав життя щонайменше 36 людей.

18 березня Росія обстріляла західні околиці Львова, в районі Львівського летовища.

26 березня Львів атакували зі сторони Кривчиць, де пролунали три потужні вибухи на Нафтобазі. Цього ж дня авіадару зазнали околиці спального районна Львова – Сихів, в районі Бронетанкового заводу.

5 квітня на Львівщині було чути вибухи, обійшлось без постраждалих. Ціллю атаки росії був Радехів.

Вранці 16 квітня росія також атакувала Львівщину.

18 квітня, під час ранкової тривоги російські окупанти завдали кілька ракетних ударів по Львову. Внаслідок російської атаки по Львову загинуло сім мирних жителів.

Нагадуємо нашим читачам, що не можна вказувати чи публікувати фото із місця вибуху до оприлюднення офіційної інформації.

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