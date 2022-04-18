Кількість жертв удару росіян по Львову зросла до 7 осіб, 11 поранені

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Львову, яких завдали російські окупанти вранці 18 квітня, зросла з 6 до 7 осіб. Ще 11 людей поранені, серед них є дитина. Про це під час брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає кореспондент Львівського порталу.

Російські військові завдали удару по Львову орієнтовно о 08:30 год. За попередніми даними, ракети випустили з літаків, що перебували в каспійському напрямку. Три ракети влучили у військові склади, які зараз не використовуються, ще одна – у шиномонтаж.

«Станом на цю годину відомо про 7 загиблих. Це перші загиблі внаслідок влучання по Львову. Також наразі відомо про 11 постраждалих, серед них – одна дитина, у неї незначні ушкодження. Троє постраждалих є у важкому стані. Дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися», – сказав Максим Козицький.

«Чи була станція техобслуговування кінцевою ціллю? Не хочеться в це вірити. Але з іншого боку міг бути й вокзал… У нас в Україні зараз немає ні безпечних, ні небезпечних міст та місць, а є цинічний ворог, який не має нічого в собі людського», – додав голова Львівської ОВА.

Знищені на шиномонтажі автомобілі, фото – Андрій Садовий

Внаслідок ракетного удару два об’єкти, куди влучили ракети, знищені повністю. Пожежі, що спалахнули, на двох локаціях уже погасили. Також рятувальники розбирають завали.

Як додав міський голова Львова Андрій Садовий, довкола місць влучання у вісьмох будинках повибивало вікна на сходових клітках, також без шиб залишилась одна школа. На станції шиномонтажу знищено 40 автомобілів.

Незабаром після цього удару на Львівщині вдруге оголосили повітряну тривогу. За словами Максима Козицького, ракети випустили з акваторії Чорного моря, втім до території області не долетіли.

Мешканців Львова та Львівської області вкотре закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги і щоразу ховатись у надійному сховищі!

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.