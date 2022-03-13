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Окупанти завдали ракетного удару по Яворівському полігоні

Ольга Денисяка

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Зранку 13 березня окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. Про це йдеться в Телерам Львівської обласної військової адміністрації.

За попередніми даними, російські окупанти випустили 8 ракет. Інформація щодо потерпілих наразі встановлюється. Усі деталі повідомлять згодом.

Як повідомляв Львівський портал, близько 03:30 год. у Львові оголосили повітряну тривогу, вона тривала майже три години. Зі слів очевидців, орієнтовно о 06:00 год у Львові було чути вибухи.

Додамо, що Міжнародний центр миротворчості та безпеки, більш відомий як «Я́ворівський військовий полігон» – військовий полігон, що розташований за 30 км від Львова в Яворівському районі.

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