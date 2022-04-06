Вибухи на Львівщині: причини

Над Радеховом сили протиповітряної оборони збили дві російські крилаті ракети. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У вівторок, 5 квітня, під час повітряної тривоги на Львівщині пролунали вибухи. Стало відомо, що працювали сили ППО. Уламки знищених ракет ворога впали на околиці міста Радехів, внаслідок цього пролунало три вибухи.

На території об’єкту цивільної інфраструктури, який вже не використовується, сталося займання. Рятувальники швидко ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Також Максим Козицький нагадав, що не потрібно фотографувати та поширювати переміщення будь-яких підозрілих об’єктів.

«На майбутнє: якщо ви бачите підозрілі літаючі об’єкти, не фотографуйте їх, не знімайте відео і не викладайте у соцмережі», – йдеться у повідомлені.

Повідомляти про підозрілі об‘єкти можна в чат-бот у телеграмі «Шось летить».

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