На Львівщині було чути вибухи, постраждалих немає, – голова ОВА

Під час повітряної тривоги ввечері 5 квітня у Львівській області було чути вибухи – працювали сили ППО. Наразі інформації про постраждалих немає. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Повітряна тривога тривала на Львівщині з 22:19 до 23:04 год.

Ще під час тривоги голова ОВА заявив, що працюють сили ППО і закликав мешканців залишатись в укриттях. Згодом повідомив про вибухи біля Радехова і вже після закінчення повітряної тривоги додав, що наразі інформації про постраждалих внаслідок вибухів немає та пообіцяв оприлюднити всі доступні деталі згодом.

«Станом на цю годину [23:17 год.] інформації щодо постраждалих нема. Все, що можна буде повідомити, враховуючи безпекові вимоги, я повідомлю згодом», – заявив Максим Козицький.

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