Росія обстріляла західні околиці Львова

Вранці 18 березня в західній частині Львова лунали обстріли. Про це під час брифінгу повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У п’ятницю, 18 березня, близько 6:30 ранку у Львові пролунали обстріли. Ракети окупантів випустили з акваторії Чорного моря. Відомо, що чотири ракети влучили в авіаремонтний завод.

Внаслідок обстрілу загиблих немає. Є постраждалий, якого вже передали медикам.

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