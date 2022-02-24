На Львівщині під обстріл потрапили три військові частини

Вранці 24 лютого російські війська завдали удару по трьох військових частинах у Кам’янці Бузькій, Новому Калинові та Бродах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За повідомленням ДСНС України, у четвер, 24 лютого, на Львівщині обстріляли військову частину А4623 в Кам’янці Бузькій.

Крім того, вранці 24 лютого обстріляли військову частину у місті Новий Калинів Самбірського району. Як повідомляє міський голова Богдан Юзьвяк, обстріл трапився близько 7:30, пише ZAXID.NET. У військову частину запустили п’ять ракет.

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Внаслідок обстрілу горять склади. На місце виїхали рятувальники.

Згодом Максим Козицький на брифінгу додав, що постраждалих внаслідок обстрілів немає.

«За попередніми даними, це були не повітряні судна (обстріли здійснені не повітряними суднами, – ред). Смертей не зафіксовано», – зазначив очільник ЛОДА.

Також за даними надзвичайників велись обстріли аеродрому в Луцьку (травмовано 1 особу ДСНС), сталося загорання на військових складах селі Радушинці Полтавської області та селі Розсошків Черкаської області, снаряд влучив на територію військового складу в селі Івниця Житомирської області, а в Івано-Франківську снаряд влучив у військову частину.

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