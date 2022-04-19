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Картини, антикваріат і золоті яйця: що знайшли в будинках Медведчука

Наталя Дуляба

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Правоохоронці продовжують роботу щодо арешту активів, кінцевим бенефіціаром яких є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко. Під час санкціонованих обшуків у будинках подружжя виявили чимало антикваріату, коштовностей, яєць Фаберже та зброю. Про це йдеться на сторінці департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України у Facebook.

В понеділок, 18 квітня, поліцейські провели санкціоновані обшуки у будинках, розташованих на території Києва та Київської області. Вони виявили близько 100 картин, антикварні речі, що належать родині Медведчука, а також мисливську гвинтівку, пістолет «BUL», 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця Фаберже.

Як видно на відео, правоохоронці обшукали й славнозвісний золотий вагон Медведчука, а також знайшли шуби, хутряні шапки самої Марченко.

Загальна вартість усього виявленого майна наразі ше встановлюється. Офіс генпрокурора вже готує клопотання про накладення на нього арешту.

Надалі арештовані активи передадуть в управління агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Кошти, отримані від їхньої реалізації, можуть використати на потреби ЗСУ та відбудови зруйнованої росією інфраструктури.

Зазначимо, що обшуки проводили у межах кримінального провадження, у якому фігурують посадові особи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є Оксана Марченко. Як відомо, досудове розслідування ведуть за ст.364 ККУ – зловживання владою чи службовим становищем посадових осіб під час виділення та користування земельними ділянками.

6 квітня поліцейські вже провели обшуки за місцем розташування нерухомості, що зареєстрована на це товариство, зокрема і на дачі Медведчука «Ведмежа дубрава», яка знаходиться у Закарпатті поблизу смт Жденієво. Тоді вилучили снігоходи, квадроцикли, елітні автомобілі та понад 300 картин відомих художників.

Наразі суд вже наклав арешт на три квартири і два майнові комплекси Оксани Марченко. А нещодавно Личаківський районний суд Львова арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Віктора Медведчука та його дружини.

Як писав Львівський портал, нардепа від уже забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, який також є кумом Путіна, підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Торік суд відправив Медведчука під домашній арешт. За кілька днів після вторгнення Росії в Україну з’ясувалось, що він утік. Так само зробила і його дружина Оксана Марченко, яка перед нападом рф на Україну втекла через територію білорусі.

12 квітня Віктор Медведчука спіймала СБУ під час його спроби таємно виїхати з території України. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.

Тепер Оксана Марченко публікує відеозвернення до світових політиків, а також до Володимира Зеленського із закликом звільнити Віктора Медведчука, якого, на її думку, незаконно схопила СБУ. Також вона переконана, що Медведчука переслідують із політичних мотивів, а сам він «ніколи не порушував жодних законів».

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