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«Золотий» вагон Віктора Медведчука

Андрій Котенський

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Журналісти знайшли на території маєтку Віктора Медведчука розкішний вагон-ресторан, який той ховав під зеленою маскувальною сіткою, повідомляє «Слідства.Інфо».

За попередньою інформацією, цей вагон йому подарувала дружина Оксана Марченко на минулорічний день народження.

Для вагону на території маєтку побудували спеціальний перон і навіть привезли залізничні рейки. Станція називається «Дальняя».

Сам вагон оздоблений позолотою, оксамитовими диванами і стільцями, а також розкішним деревом. Всередині – розкіш і посуд із позолоченими гербами Російської Федерації.

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