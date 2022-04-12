Медведчук може зберегти життя лише в українській в'язниці, – Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що нардеп від забороненої партії ОПЗЖ і кум Путіна Віктор Медведчук має лише одну можливість зберегти своє життя – «сховатись в укрїанській в’язниці. Про це Подоляк заявив у Твіттері.

На думку Михайла Подоляка, Медведчук може залишитись живим лише, отримавши багаторічний термін в українській в’язниці, а в рф його б відразу ліквідували.

«Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в’язниці. З гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов’язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни», – написав Подоляк.

Як повідомляв Львівський портал, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, який також є кумом володимира путіна, підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Торік у травні суд відправив Медведчука під домашній арешт до середини липня. Згодом запобіжний захід продовжили. За кілька днів після вторгнення росії в Україну з’ясувалось, що він утік. Так само зробила і його дружина Оксана Марченко, яка, знаючи наперед про напад рф на Україну, втекла через територію білорусі.

Нещодавно суд заочно заарештував втікача Медведчука.

Львівський портал писав про розкішний палац Медведчука, який той будував на Київщині попри санкції, введені РНБО проти нього та Оксани Марченко. У величезному маєтку було 114 приміщень, в тому числі й власна церква, шубосховище, склад для картин та інших цінностей. Детальніше читайте за цим посиланням.

Нещодавно журналісти знайшли золотий вагон Медведчука, який йому подарувала, за попередніми даними, його дружина на уродини. Про намір націоналізувати цей вагон вже заявили в Укрзалізниці.

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