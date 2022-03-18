Суд заочно арештував Медведчука

18 березня Личаківський районний суд Львова обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у державній зраді. Про це Львівському порталу повідомили в Бержавному бюро розслідувань.

У повідомленні йдеться, що слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР) про обрання запобіжного заходу за частиною 6 статті 193 КПК України, тобто за відсутності підсудного у справі.

«Повідомляємо, що Віктор Медведчук, як нардеп, голова політичної партії «Опозиційної платформи-За життя», а Путін як хрещений батько його дочки підозрюється у державній зраді та підтримці діяльності терористичних організацій», – йдеться в повідомленні.

Нещодавно слідчі СІБ та прокурори Генпрокуратури вжили заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука. Місцезнаходження відповідача у цій справі встановлюється.

Українців, які перебувають на території держави та за кордоном, просять у разі наявності інформації про місцезнаходження Віктора Медведчука, просимо негайно повідомити SIB на [email protected] та за телефоном +38(044)356 40 00 (додатково 21 10)

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