Кількість загиблих від ракетного удару по вокзалу Краматорська зросла до 50

Внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорсьа загинули вже 50 людей, з них п’ятеро – діти. Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«П’ятдесят загиблих, із них п’ятеро – діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ «Точкою-У» по залізничному вокзалу Краматорська», – заявив Кириленко.

З 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, є 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Дванадцятеро з них померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі.

Станом на 17:00 год. до лікарень було доправлено 98 осіб. Голова ОВА прогнозує, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися.

Як повідомляв Львівський портал, зранку 8 квітня російські окупанти двічі вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 30 людей та понад 100 отримали поранення.

Під час ракетного удару здійснювалася евакуація населення та на вокзалі перебувало майже 4000 цивільних осіб, серед яких більшість – жінки та діти.

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