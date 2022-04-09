Окупанти вбили 176 українських дітей

176 дітей в Україні загинули від дій російських окупаційних військ. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своїй сторінці у Facebook.

Станом на 9 квітня 176 дітей загинули через збройну агресію рф в Україні, ще 324 отримали поранення.

Наразі ці цифри ще не є остаточними, оскільки триває робота у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Втім згідно з офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше дітей постраждали у Донецькій ‒ 102, Київській ‒ 91, Харківській ‒ 76, Чернігівській ‒ 50, Миколаївській ‒ 40, Луганській ‒ 35, Запорізькій ‒ 22, Херсонській ‒ 29, у столиці ‒ 16, Сумській ‒ 16 і Житомирській ‒ 15 областях.

8 квітня внаслідок обстрілу окупаційними військами «Точкою-У» залізничного вокзалу у Краматорську, на території якого більше 4000 людей очікували на евакуацію, загинули 5 дітей та 16 отримали поранення. На рекеті, якою бомбили вокзал, був напис «За детей».

Під Гостомелем, що на Київщині, знайшли розстріляний автомобіль, в якому загинула ціла родина з дитиною. Їй було трохи більше року.

В Ізюмському районі Харківської області виявлено закатовані та спалені тіла трьох людей, одне з яких належить дитині.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів росіян в Україні пошкоджено 928 закладів освіти, 84 з них зруйновані повністю.

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