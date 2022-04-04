ОСТАННІ НОВИНИ

Розвідка оприлюднила імена військових рф, що коїли злочини у Бучі

Наталя Дуляба

|

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список імен військовослужбовців рф, що безпосередньо брали участь у військових злочинах проти мирних українців у Бучі. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними розвідки, йдеться про військовослужбовців 64-ої окремої мотострілецької бригади 35-ої загальновійськової армії. Безпосередньо вони були залучені до скоєння військових злочинів проти народу України у місті Буча, що біля Києва.

Українська розвідка опублікувала їхні імена, військові звання та відповідні особисті дані, а також паспортні дані. Детальний перелік доступний за цим посиланням.

Нагадаємо, після того, як на початку квітня ЗСУ звільнили Київщину, стали відомі звірства, які чинили російські військові з мирними жителями. У передмісті столиці, Бучі, Ірпені, Гостомелі, окупанти масово займались мародерством, розстрілювали чоловіків, зв’язуючи їм руки, катували і вбивали жінок, дітей та літніх людей. Жінок ґвалтували, після чого деякі їхні тіла намагалися спалити.

Відомо також про випадки, коли росіяни ґвалтували і вбивали жінок на очах їхніх дітей, а потім ще плюндрували їхні мертві тіла.

Тіла мирних жителів днями, а іноді й тижнями лежали просто на вулицях. Частину загиблих доводилось хоронити у дворах та братських могилах. Попередньо відомо, що в Бучі в одній з братських могил захоронили близько 280 людей, ще одну виявили на території церкви. Там поховали орієнтовно 67 тіл.

Наразі з Київської області вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців. Жертв мають оглянути судмедексперти для документування злочинів військових рф.

Щоб зафіксувати імена всіх російських окупантів, причетних до військових злочинів, в Україні створять Книгу катів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів