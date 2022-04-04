Розвідка оприлюднила імена військових рф, що коїли злочини у Бучі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список імен військовослужбовців рф, що безпосередньо брали участь у військових злочинах проти мирних українців у Бучі. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними розвідки, йдеться про військовослужбовців 64-ої окремої мотострілецької бригади 35-ої загальновійськової армії. Безпосередньо вони були залучені до скоєння військових злочинів проти народу України у місті Буча, що біля Києва.

Українська розвідка опублікувала їхні імена, військові звання та відповідні особисті дані, а також паспортні дані. Детальний перелік доступний за цим посиланням.

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Нагадаємо, після того, як на початку квітня ЗСУ звільнили Київщину, стали відомі звірства, які чинили російські військові з мирними жителями. У передмісті столиці, Бучі, Ірпені, Гостомелі, окупанти масово займались мародерством, розстрілювали чоловіків, зв’язуючи їм руки, катували і вбивали жінок, дітей та літніх людей. Жінок ґвалтували, після чого деякі їхні тіла намагалися спалити.

Відомо також про випадки, коли росіяни ґвалтували і вбивали жінок на очах їхніх дітей, а потім ще плюндрували їхні мертві тіла.

Тіла мирних жителів днями, а іноді й тижнями лежали просто на вулицях. Частину загиблих доводилось хоронити у дворах та братських могилах. Попередньо відомо, що в Бучі в одній з братських могил захоронили близько 280 людей, ще одну виявили на території церкви. Там поховали орієнтовно 67 тіл.

Наразі з Київської області вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців. Жертв мають оглянути судмедексперти для документування злочинів військових рф.

Щоб зафіксувати імена всіх російських окупантів, причетних до військових злочинів, в Україні створять Книгу катів.

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