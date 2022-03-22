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У Чорнобильській зоні супутник зафіксував 7 осередків пожеж

Наталя Дуляба

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Супутникові знімки Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA) зафіксували сім осередків займання у зоні Чорнобильської АЕС. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

«Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема потрапляння снаряду або навмисного підпалу… Відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій критерії пожежі в Зоні відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів», – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС), особливу небезпеку становлять існуючі пожежі на територіях зі значними рівнями забруднення радіонуклідів та в місцях розташування інфраструктури поводження з радіоактивними відходами у межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС.

Нагадаємо, Чорнобильська АЕС тимчасово перебуває під окупацією військових РФ. Захоплений у полон персонал перебував на своїх робочих місцях близько 600 годин, героїчно виконуючи свої професійні обов’язки та підтримуючи належний рівень безпеки.

20 березня працівників ЧАЕС вдалося замінити на 46 добровольців-працівників станції, які продовжують забезпечувати функціонування електростанції.

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