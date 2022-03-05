Андрій Любка: «Після мітингів українців у захоплених містах в окупантів тремтять коліна»

Письменник, перекладач, член Українського PEN-клубу Андрій Любка про відчайдушні і безстрашні протести українців у містах на півдні України, які тимчасово опинились під російською окупацією:

«Люди в Херсоні та інших захоплених містах зараз здійснюють справжній подвиг. Вони надають силу й натхнення всій Україні. Бо показують, що ці міста неможливо окупувати: російські війська заїхали туди, але просто як таксисти, транзитом до пекла, і ніхто їх там не чекає.

Ці міста залишаються українськими навіть під дулами окупантів. Це неймовірної потужності посил всій Україні, всім людям у містах під обстрілами й під поки що мирним небом, всім нашим воїнам.

Я пам’ятаю огидне, аж липке, відчуття зради, коли в 2014 році міські ради переходили на сторону окупанта. Після нього опускалися руки й охоплювала зневіра.

Тепер я відкрив нове відчуття – гордості не тільки за наших воїнів, а й за героїчне цивільне населення. Завдяки чіткій і мужній позиції цих людей вся Україна надихається на подальшу боротьбу.

І повірте, ці мітинги важливі не тільки для стрімів: після такого в окупантів тремтять коліна. Бо вони знають, що кожен цивільний будь-якої секунди здасть їх позиції ЗСУ, кине коктейль Молотова, вистрелить з укриття. Це не українські міста окуповані, це російська війська оточені в наших містах! Там вони й загинуть».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.