У Херсоні мешканці вийшли на протести за Україну. Окупанти відкрили вогонь

5 березня більше 2000 мешканців Херсона вийшли на акцію протесту на підтримку цілісності України в захоплений росіянами центр міста. У відповідь загарбники почали стріляти з автоматів у повітря. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ексзаступник міністра закордонних справ Антон Геращенко.

«На мітинг проти окупантів у Херсоні вже вийшли понад 2000 людей! Херсон, вставай! Усі на площу! Покажіть окупантам, що Херсон – це Україна!», – написав він.

Як видно з опублікованого відео, люди без зброї вийшли з українськими прапорами і скандують: «Ганьба!».

Водночас російські окупанти відкрили вогонь у повітря, аби залякати мешканців, які вийшли на протест.

Зазначимо, окупанти взяли Херсон під тимчасовий контроль 2 березня після боїв зі Збройними Силами України.

4 березня загарбники відімкнули мобільний зв’язок, інтернет працює з перебоями. Вони відмовили в організації «зеленого коридору», щоб Україна могла передати населенню гуманітарну допомогу. Натомість росіяни привезли кілька вантажівок харчів з собою й демонстративно зупинилися у центрі Херсона. Місцеві мешканці не захотіли брати цю гумдопомогу.

Також завдяки зусиллям херсонців також провалилася пропагандистська операція росіян з проголошення «Херсонської народної республіки».

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