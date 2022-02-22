СБУ оприлюднила розмови бойовиків ОРДЛО, які зізнаються, що самі обстрілюють населення

Спецслужби отримали розмови бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР», які у лютому 2022 року почали ескалацію на Донбасі. У них вони говорять, що самі обстрілюють мирних мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;

обговорюють накопичення російських військ, у тому числі залучення чеченців «полку Кадирова»;

дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;

розповідають, що самі ж бойовики влучили «в будку в Росії» (пізніше ФСБ назвала це «обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області»);

підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання) тощо.

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Вказані розмови українським спецслужбам вдалося отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

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Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.

Одне з висловлювань бойовиків

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих документах вказано, що з таким проханням звернулися ватажки ОРДЛО Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Також Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Зі свого боку США та європейські країни раніше пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Наразі влада США висловила готовність заборонити будь-які фінансові операції з «Л/ДНР». Водночас Німеччина заявила, що сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» буде зупинено.

Велика Британія вводить пакет економічних санкцій проти п’яти російських банків та активів деяких олігархів.

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