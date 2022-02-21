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Українців попереджають про можливі кібератаки 22 лютого

Ольга Денисяка

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У вівторок, 22 лютого, можливі кібератаки на вебресурси, що розміщуються в домені України. Про це Львівському порталу повідомили в Держспецзв’язку.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA опублікувала попередження про можливі кібератаки на вебресурси, що розміщуються в зоні .ua. Їх зловмисники планують здійснити 22 лютого.

Держспецзв’язку просять у випадку будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем інформувати урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Нагадаємо, напередодні хакери атакували низку сайтів в Україні: сайти «Приватбанку» та «Ощадбанку», а також на Міноборони та сайт Збройних Сил України. Віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда Дії відбила атаки хакерів з чотирьох країн – Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.

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Зазначимо, українські силові структури неодноразово наголошували на тому, що Росія активно веде гібридну війну, поширюючи фейки в інформаційному просторі, аби нагнітати паніку у державі. Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може розпочати воєнні дії проти України будь-якого дня, і атака може набувати різних форм.

Як писав Львівський портал, клієнтам Приватбанку невідомі розсилають фейкові повідомлення про закриття банкоматів 15 лютого. При цьому роблять це з номерів телефонів іноземних операторів зв’язку, зокрема, Австрії та Польщі. У банку відразу заявили, що інформація у розсилці абсолютно не відповідає дійсності та може бути елементом інформаційної війни.

Додамо, вночі 14 січня хакери зламали низку сайтів українських міністерств та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У ньому погрожували, що українцям варто боятися та чекати на помсту за «Волинь, Полісся, УПА та історичні території».

Урядові експерти доводять, що цю хакерську атаку здійснювали з Росії. У Кремлі тим часом все заперечують.

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