В Кремлі кажуть, що «не мають жодного стосунку» до кібератак на українські сайти

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до кібератак на сайти українських держструктур. Про це пише Українська правда.

«Росія не має жодного стосунку до цих кібератак», – сказав Пєсков.

«Ми живемо у світі фальшивих звинувачень, фейкових новин і у світі брехні. Поки це не доведено […] ми продовжуватимемо стверджувати, що це фейкові новини», – додав Дмитро Пєсков в інтерв’ю CNN.

Як повідомляв Львівський портал, у ніч із 13 на 14 січня хакери атакували сайти Кабміну, Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики, Мінспорту, Міносвіти, Мінветеранів, Мінагрополітики, Мінзахисту довкілля, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держказначейства. Не працював і сайт «Дія».

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Крім того, на стартовій сторінці деяких міністерств хакери розмістили повідомлення трьома мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі. Також у тексті погрожували, що українцям варто боятися та чекати на помсту за «Волинь, Полісся, УПА та історичні території».

Згодом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані громадян України жодним чином не постраждали.

Урядові експерти припустили, що хакерська атака на сайти українських держструктур здійснювали з Росії.

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