ОСТАННІ НОВИНИ

В Кремлі кажуть, що «не мають жодного стосунку» до кібератак на українські сайти

Наталя Дуляба

|

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до кібератак на сайти українських держструктур. Про це пише Українська правда.

«Росія не має жодного стосунку до цих кібератак», – сказав Пєсков.

«Ми живемо у світі фальшивих звинувачень, фейкових новин і у світі брехні. Поки це не доведено […] ми продовжуватимемо стверджувати, що це фейкові новини», – додав Дмитро Пєсков в інтерв’ю CNN.

Як повідомляв Львівський портал, у ніч із 13 на 14 січня хакери атакували сайти Кабміну, Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики, Мінспорту, Міносвіти, Мінветеранів, Мінагрополітики, Мінзахисту довкілля, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держказначейства. Не працював і сайт «Дія».

Реклама партнерів

Крім того, на стартовій сторінці деяких міністерств хакери розмістили повідомлення трьома мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі. Також у тексті погрожували, що українцям варто боятися та чекати на помсту за «Волинь, Полісся, УПА та історичні території».

Згодом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані громадян України жодним чином не постраждали.

Урядові експерти припустили, що хакерська атака на сайти українських держструктур здійснювали з Росії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів