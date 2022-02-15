Хакери атакували сайти Міноборони, ЗСУ і кількох банків. Оновлено

Хакери знову взялися атакувати низку сайтів в Україні. Наразі відомо про сайти кількох банків, ЗСУ та Міноборони. Про це повідомляє Львівський портал.

Першими про нову кібератаку на сайти «Приватбанку» та «Ощадбанку», а також на Міноборони та сайт Збройних Сил України повідомили ЗМІ, посилаючись на власні джерела в уряді та правоохоронних органах.

Відомо, що йдеться про потужну DDOS-атаку, якої в Україні ще не було ніколи. Почалась вона 15 лютого о 15:00 год.

Користувачі тим часом повідомляють, що у декого не працює інтернет-банкінг, інші – можуть авторизуватися, проте не мають змоги проводити операції.

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Згодом у Міноборони офіційно підтвердили хакерську атаку на сайт. «Приватбанк» та «Ощадбанк» кажуть, що відновили роботу, але очікують, що DDOS-атаки відновляться.

Станом на 20:06 год. Держслужба спецзв’язку та захисту інформації також підтвердила інформацію про потужну DDOS-атаку на низку інформаційних ресурсів України.

Відомство зафіксувало перебої в роботі «Приватбанку», «Ощадбанку» та сайтів Міністерства оборони та ЗСУ.

Робоча група наразі вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки.

Зазначимо, українські силові структури неодноразово наголошували на тому, що Росія активно веде гібридну війну, поширюючи фейки в інформаційному просторі, аби нагнітати паніку у державі.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може розпочати воєнні дії проти України будь-якого дня, і атака може набувати різних форм.

Як писав Львівський портал, клієнтам Приватбанку невідомі розсилають фейкові повідомлення про закриття банкоматів 15 лютого. При цьому роблять це з номерів телефонів іноземних операторів зв’язку, зокрема, Австрії та Польщі. У банку відразу заявили, що інформація у розсилці абсолютно не відповідає дійсності та може бути елементом інформаційної війни.

Додамо, вночі 14 січня хакери зламали низку сайтів українських міністерств та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У ньому погрожували, що українцям варто боятися та чекати на помсту за «Волинь, Полісся, УПА та історичні території».

Урядові експерти доводять, що цю хакерську атаку здійснювали з Росії. У Кремлі тим часом все заперечують.

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