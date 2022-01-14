ОСТАННІ НОВИНИ

«Бійтесь і чекайте гіршого»: хакери атакували сайти Кабміну, міністерств та «Дію»

Ольга Денисяка

|

В Україні в ніч із 13 на 14 січня сталася масштабна кібератака на сайти низки міністерств та Кабміну. Також не працює сайт держпослуг «Дія». Про це йдеться у Facebook Міносвіти.

У відомстві зазначили, що через глобальну атаку у ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт міністерства тимчасово не працює. Наразі тривають роботи з усунення несправності, а також працює кіберполіція. У МОН закликали користуватися іншими вебресурсами, зокрема офіційними сторінками міністерств у соцмережах.

Також не працюють сайти Кабміну, Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики, Мінспорту, Мінветеранів, Мінагрополітики, Мінізахисту довкілля, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держказначейства. Не працює і сайт «Дія». На головній сторінці вказується, що тривають планові технічні роботи.

Реклама партнерів

Крім того, на стартовій сторінці деяких міністерст опубілкували повідомлення трьома мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

«Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп’ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі», – йдеться в повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів