«Бійтесь і чекайте гіршого»: хакери атакували сайти Кабміну, міністерств та «Дію»

В Україні в ніч із 13 на 14 січня сталася масштабна кібератака на сайти низки міністерств та Кабміну. Також не працює сайт держпослуг «Дія». Про це йдеться у Facebook Міносвіти.
У відомстві зазначили, що через глобальну атаку у ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт міністерства тимчасово не працює. Наразі тривають роботи з усунення несправності, а також працює кіберполіція. У МОН закликали користуватися іншими вебресурсами, зокрема офіційними сторінками міністерств у соцмережах.
Також не працюють сайти Кабміну, Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики, Мінспорту, Мінветеранів, Мінагрополітики, Мінізахисту довкілля, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держказначейства. Не працює і сайт «Дія». На головній сторінці вказується, що тривають планові технічні роботи.
Крім того, на стартовій сторінці деяких міністерст опубілкували повідомлення трьома мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.
«Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп’ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі», – йдеться в повідомленні.
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Ольга Денисяка