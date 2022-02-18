У Львові «мінували» дві школи та ліцей

У четвер, 17 лютого, у Львові знову шукали вибухівку у двох школах та ліцеї. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Так, повідомлення про замінування надійшло о 20:34 на електронну адресу колцентру СБУ.

У повідомленні йшлося про замінування у Львові ліцею № 8, що на вул. Підвальна, 2, школи № 60 на вул. Полтави, 32 та школи № 8 (1-4 класів, вул. Олекси Довбуша, 20).

Було проведено обстеження приміщень навчальних закладів – вибухових пристроїв не виявили. Наразі правоохоронці розшукують особу, яка надала неправдиве повідомлення.

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Додамо, у цей же день, близько 11:10 в ГУНП у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про замінування відділень національної поліції по всій країні. Вибухівку шукали й у 31 адміністративній будівлі Львівщини, але вибухових пристроїв не виявили.

Нагадаємо, зі середини січня на Львівщині активізувались псевдомінери. Так, 12 січня у Львові «мінували» всі школи. Тоді правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і понад 3 тисячі вчителів. Вибухівки так і не виявили.

Згодом вибухівку нібито закладали в офісі «Львівгазу», в коледжі на Сихові, відділеннях «ПриватБанку», у львівських торгових центрах, в аеропорту «Львів». Нещодавно анонім навіть «мінував» низку вулиць у Львові.

Також 11 лютого правоохоронці шукали вибухівку у всіх школах, дитсадках і торгово-розважальних центрах. Відтак, довелося перевірити 340 адрес та евакуювати тисячі людей. Вже наступного дня, 12 лютого, знову надійшло фейкове повідомлення про замінування усіх ТРЦ Львова.

Надалі аноніми перемикнулися на мінування банків та відпочинкових баз на Львівщині.

У середу, 16 лютого, правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Відтак довелося евакуювати 67 тисяч учнів та персоналу навчальних закладів.

Того ж дня у Львівській області знову шукали вибухівку. Цього разу замінували п’ять відділень банку «OTP Bank».

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