Вибухівки на п’ятьох вулицях Львова не знайшли

Замінування відразу п’ятьох вулиць у Львові виявилось черговим фейком. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався у вівторок, 1 лютого. Орієнтовно о 19:10 год. на електронну скриньку СБУ анонім написав, що замінував у Львові п’ять вулиць: Весняну, Сонячну, Тракт Глинянський, Степана Бандери та Тараса Шевченка.

За версією невідомих, вибух на цих вулицях мав статись о 02:00 год. ночі.

На місцях працювали вибухотехніки, кінологи, слідчі та представники інших спецслужб. Із житлових будинків людей не евакуйовували. Жодних вибухонебезпечних предметів, пристроїв та речовин виявлено не було.

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У поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці встановлюють особу псевдомінувальника.

Нагадаємо, останніми тижнями на Львівщині активізувались псевдомінери. Так, 12 січня у Львові «мінували» всі школи. Тоді правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і понад 3 тисячі вчителів. Вибухівки так і не виявили.

Вже 13 січня невідомі погрожували підірвати офіс «Львівгазу», скинувши авіаційну бомбу. А 17 січня вибухівку шукали в коледжі на Сихові. В обох випадках замінування виявилось фейком.

18 січня псевдомінувальники вимагали скасувати масковий режим, інакше підірвуть відділення «ПриватБанку». Наступного ж дня, 19 січня, «мінували» школу на Сихові.

Також правоохоронці неодноразово шукали вибухівку у львівських торгових центрах, в аеропорту «Львів».

В СБУ кажуть, що неправдиві повідомлення про мінування в Україні надходять із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також із сусідніх пострадянських країн.

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