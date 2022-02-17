Через замінування львівських шкіл евакуювали 67 тисяч людей

У середу, 16 лютого, правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Відтак довелося евакуювати 67 тисяч учнів та персоналу навчальних закладів. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Повідомлення про закладення вибухівки у львівських школах надійшло о 10:32 на електронну адресу колцентру Служби безпеки України. Відтак довелося розпочати евакуацію із приміщень навчальних закладів. Про надзвичайну подію також повідомили батьків, які оперативно забирали дітей додому.

На місця вирушили вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших спецслужб. Фахівці перевірили 121 заклад загальної середньої освіти, а також евакуювали 67 550 осіб.

Обстеження приміщень та прилеглих територій закінчили о 19:20. Втім вибухівки у жодній зі шкіл не знайшли

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Наразі правоохоронці намагаються розшукати аноніма, який надав неправдиве повідомлення.

Нагадаємо, зі середини січня на Львівщині активізувались псевдомінери. Так, 12 січня у Львові «мінували» всі школи. Тоді правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і понад 3 тисячі вчителів. Вибухівки так і не виявили.

Згодом вибухівку нібито закладали в офісі «Львівгазу», в коледжі на Сихові, відділеннях «ПриватБанку», у львівських торгових центрах, в аеропорту «Львів». Нещодавно анонім навіть «мінував» низку вулиць у Львові.

Також 11 лютого правоохоронці шукали вибухівку у всіх школах, дитсадках і торгово-розважальних центрах. Відтак, довелося перевірити 340 адрес та евакуювати тисячі людей. Вже наступного дня, 12 лютого, знову надійшло фейкове повідомлення про замінування усіх ТРЦ Львова.

Надалі аноніми переключилися на мінування банків та відпочинкових баз на Львівщині.

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