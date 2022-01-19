У Львові псевдомінувальники вимагали скасувати масковий режим

За один день у Львові «мінували» школу та відділення «ПриватБанку». При цьому невідомі висунули вимогу – відмінити обов’язковий масковий режим. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Перше повідомлення про замінування надійшло у вівторок, 18 січня, близько 11:50 на електронну адресу Служби безпеки України. У листі йшлося про школу №93, що розташована на Сихові на вул. Кос-Анатольського, 10.

В ході перевірки цієї інформації з навчального закладу довелося евакуювати 1390 дітей та працівників. О 14:20 обстеження завершили, інформація про замінування не підтвердилася.

Того ж дня близько 17:40 та повторно о 20:30 на телефонну лінію Головного управління СБУ у Львівській області надійшли повідомлення про замінування відділення «ПриватБанку» у Львові на вул. Липинського, 13-А. Анонім озвучив вимогу – відмінити носіння масок.

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На місце виїхали правоохоронці та відповідні служби. Вибухового пристрою там теж не знайшли. Інші банківські відділення вже не працювали та перебували під охороною, тож перевірка цих приміщень не проводилася.

Наразі поліція намагається встановити осіб, які повідомили про фейкові замінування школи та банку у Львові.

Зазначимо, що скасувати масковий режим псевдомінувальники у Львові вимагають не вперше. Торік у листопаді таку ж вимогу висунули аноніми, які «мінували» 7 ТРЦ.

Як повідомляв Львівський портал, 12 січня у Львові «мінували» всі школи. Правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і більше 3 тисяч вчителів. Вибухівки так і не виявили.

Вже 13 січня невідомі погрожували підірвати офіс «Львівгазу», скинувши авіаційну бомбу. А 17 січня вибухівку шукали в коледжі на Сихові. В обох випадках замінування виявилось фейком.

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