Львівський аеропорт знову «мінували»

Правоохоронці перевіряли інформацію про замінування Міжнародного аеропорту імені Данила Галицького у Львові. Вибухівки у приміщеннях і на території летовища не знайшли. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Випадок стався у вівторок ввечері, 25 січня. Близько 21:06 на електронну пошту управління Служби безпеки України надійшло анонімне повідомлення про замінування міжнародного аеропорту імені Данила Галицького у Львові, розташованого за адресою вулиця Любінська, 168.

На місце події негайно виїхали вибухотехніки, кінологи, правоохоронці та працівники інших спецслужб. Перевірка тривала близько півтори години, втім жодних вибухонебезпечних речовин чи пристроїв не знайшли. Попри пошуки, затримок в роботі аеропорту не було.

Зараз поліція розшукує аноніма, який повідомив про фейкове замінування.

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Нагадаємо, останніми тижнями на Львівщині активізувались псевдомінери.12 січня у Львові «мінували» всі школи. Правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і понад 3 тисячі вчителів. Вибухівки так і не виявили.

Вже 13 січня невідомі погрожували підірвати офіс «Львівгазу», скинувши авіаційну бомбу. А 17 січня вибухівку шукали в коледжі на Сихові. В обох випадках замінування виявилось фейком.

18 січня псевдомінувальники вимагали скасувати масковий режим, інакше підірвуть відділення «ПриватБанку». Наступного ж дня, 19 січня, «мінували» школу на Сихові.

Також правоохоронці шукали вибухівку у львівських торгових центрах та аеропорту «Львів» 20 січня.

В СБУ фіксують, що неправдиві повідомлення про мінування в Україні надходять із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та сусідніх пострадянських країн.