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У Львові «замінували» всі школи, дитсадки та ТРЦ

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 11 лютого, у Львові повідомили про замінування всіх навчальних закладів та торгових центрів. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполціії Львівщини Світлана Добровольська.

Повідомлення про масове замінування об’єктів у Львові надійшло 11 лютого орієнтовно о 15:30 год.

Анонім заявив, що вибухівка закладена у всіх школах, садочках та торгових центрах. Батьків вже попередили про замінування та попросили негайно забрати дітей додому.

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На місця негайно виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших спецслужб. Фахівці обстежують приміщення та прилеглі території.

Нагадаємо, зі середини січня на Львівщині активізувались псевдомінери. Так, 12 січня у Львові «мінували» всі школи. Тоді правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і понад 3 тисячі вчителів. Вибухівки так і не виявили.

Згодом вибухівку нібито закладали в офісі «Львівгазу», в коледжі на Сихові, відділеннях «ПриватБанку», у львівських торгових центрах, в аеропорту «Львів». Нещодавно анонім навіть «мінували» низку вулиць у Львові.

В СБУ кажуть, що неправдиві повідомлення про мінування в Україні надходять із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також із сусідніх пострадянських країн.

Також днями у Львові викрили масштабну ботоферму, яка працювала під кураторством Росії. Із фейкових акаунтів умисно сіяли паніку у соцмережах та «мінували» об’єкти.

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Фото: Львівський портал

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